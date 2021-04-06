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Арктический воздух, снег и до +18: какие "сюрпризы" готовит погода в среду

6 апреля, 13:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине неожиданно среди весны заглянули зима и холод

Завтра в Украине будет и зимняя погода, и настоящая весна – в некоторых областях ожидается мокрый снег, а кому-то повезет с теплом до +18.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 7 апреля в Украину зайдет воздушная масса арктического происхождения и влага южного циклона (карта).

Холодная воздушная масса организует низкую температуру воздуха и даже снег, мокрый снег на севере, местами в западных и центральных областях Украины. Температура воздуха в этих регионах будет опускаться до 1-5 градусов тепла.

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А вот восточная часть страны окажется в теплом секторе циклона, поэтому, например, в Луганской и Донецкой областях температура воздуха будет достигать в течение дня 14-18 градусов.

В тренде
Арктический воздух, снег и до +18: какие "сюрпризы" готовит погода в среду

Такой теплый воздух принесет и дожди. Осадки ожидаются на востоке, юге и во многих центральных областях, тех, что ближе к восточной части. Столбики термометров поднимутся до 9-13 градусов.

Ветер будет порывистый, временами даже сильный.

В Киеве завтра, на Благовещение, похолодает до 3-5 тепла, а дождь будет переходить в мокрый снег. Ветер будет неприятный порывистый.

Как сообщали новости "Сегодня", запад страны уже посыпало снегом. На Закарпатье даже ограничили движение транспорта по трассе из-за ухудшения погодных условий.

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Источник: Сегодня

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