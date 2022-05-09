Арсений Яценюк: Победа Украины будет победой всего свободного мира

Мы на справедливой стороне истории – глава КБФ призвал поддержать украинский народ

Нет никакой другой альтернативы, кроме победы Украины, заявил Арсений Яценюк / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

В войне, которую развязала Россия против независимой суверенной страны, нет никакой другой альтернативы, кроме победы Украины, заявил премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"Мой призыв ко всему миру: нет никакой другой альтернативы, кроме победы Украины. Ведь победа Украины будет победой всего свободного мира. Это борьба за Украину, борьба за права человека, свободу, независимость. Это праведная борьба", – подчеркнул глава КБФ.

Арсений Яценюк призвал цивилизованный мир помочь Украине и поддержать украинский народ.

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"Мы – на справедливой стороне истории", – подчеркнул он.

Глава КБФ отметил, что в то время как мир молится и оплакивает жертв Второй мировой войны, в России празднуют и запускают салюты.

"Будут аплодисменты, а не молитвы и скорби", – говорит он.

В эти дни мир вспоминает трагедию XX века и говорит об освобождении Европы от нацистского режима. Но в то же время те, кто так рьяно празднует победу над Гитлером, начали новую войну, так же, как это сделал в свое время Гитлер, подчеркнул Яценюк.

"Даже в советское время говорилось: это никогда не произойдет снова. Но Путин является преемником Гитлера и тех, кто представляет собой нацистский режим", – подчеркнул глава КБФ.

Арсений Яценюк выразил благодарность США, Группе семи, Европейскому Союзу – "всем, кто осознал, что Путин и его режим – это настоящая угроза нашей жизни, нашим семьям, нашим странам и нашей безопасности".

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"Уверен, что в этой войне Украина победит. И я убежден, что мы покажем всем в мире, что демократия и свобода будут всегда побеждать", – подчеркнул глава КБФ.

Ранее мы рассказали, как в Офисе президента отреагировали на "поздравительное послание" Украине от Путина.