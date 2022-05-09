Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Арсений Яценюк: Победа Украины будет победой всего свободного мира

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мы на справедливой стороне истории – глава КБФ призвал поддержать украинский народ
Нет никакой другой альтернативы, кроме победы Украины, заявил Арсений Яценюк
Нет никакой другой альтернативы, кроме победы Украины, заявил Арсений Яценюк / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

В войне, которую развязала Россия против независимой суверенной страны, нет никакой другой альтернативы, кроме победы Украины, заявил премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"Мой призыв ко всему миру: нет никакой другой альтернативы, кроме победы Украины. Ведь победа Украины будет победой всего свободного мира. Это борьба за Украину, борьба за права человека, свободу, независимость. Это праведная борьба", – подчеркнул глава КБФ.

Арсений Яценюк призвал цивилизованный мир помочь Украине и поддержать украинский народ.

Реклама

"Мы – на справедливой стороне истории", – подчеркнул он.

Глава КБФ отметил, что в то время как мир молится и оплакивает жертв Второй мировой войны, в России празднуют и запускают салюты.

"Будут аплодисменты, а не молитвы и скорби", – говорит он.

В эти дни мир вспоминает трагедию XX века и говорит об освобождении Европы от нацистского режима. Но в то же время те, кто так рьяно празднует победу над Гитлером, начали новую войну, так же, как это сделал в свое время Гитлер, подчеркнул Яценюк.

"Даже в советское время говорилось: это никогда не произойдет снова. Но Путин является преемником Гитлера и тех, кто представляет собой нацистский режим", – подчеркнул глава КБФ.

Арсений Яценюк выразил благодарность США, Группе семи, Европейскому Союзу – "всем, кто осознал, что Путин и его режим – это настоящая угроза нашей жизни, нашим семьям, нашим странам и нашей безопасности".

Реклама

"Уверен, что в этой войне Украина победит. И я убежден, что мы покажем всем в мире, что демократия и свобода будут всегда побеждать", – подчеркнул глава КБФ.

Ранее мы рассказали, как в Офисе президента отреагировали на "поздравительное послание" Украине от Путина.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 9 мая
1
Личный состав 25650
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 158
Вертолеты
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артиллерия 513
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1970
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

33630.2

Bitcoin Cash (BCH)

254.43

Binance Coin (BNB)

343.48

Ethereum (ETH)

2460.26

Litecoin (LTC)

91.13

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,91 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять