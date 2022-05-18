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Арсений Яценюк призвал сушить Путина экономически

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 мая, 20:16
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Россия как получала 1 миллиард долларов ежедневно от реализации своих энергоресурсов, так и сегодня их получает, подчеркнул экс-премьер Украины
Сейчас ключевое – это лишить Путина финансовых ресурсов, заявил Арсений Яценюк
Сейчас ключевое – это лишить Путина финансовых ресурсов, заявил Арсений Яценюк / Фото: AFP, Коллаж: Сегодня

Текущий счет платежного баланса РФ в этом году вырос вдвое, это деньги, которые страна-агрессор ежедневно получает от торговли в первую очередь энергоресурсами. Сейчас ключевое в вопросе санкций против России – ввести жесткие экономические энергетические ограничения, заявил глава Киевского форума безопасности, премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире "Эспрессо TV".

"Путин сегодня продолжает финансировать свою военную машину за счет средств, которые путинская Россия получает от торговли в первую очередь энергоносителями. Как они получали 1 миллиард долларов ежедневно от реализации своих энергоресурсов, так они его сегодня и получают", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что текущий счет платежного баланса РФ, то есть насколько больше валюты придет в Россию, чем выйдет из российской экономики, – в этом году вырос вдвое.

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"Вдумайтесь, в 2021 году эта цифра достигала 120 миллиардов долларов. Уже на 2022 год из-за роста цен на энергоносители, по данным Financial Times, это будет вдвое больше – 250 миллиардов долларов", – приводит цифры экс-премьер.

Проблема с тем, что ЕС до сих пор не запретил покупку нефти у РФ, напомнил Арсений Яценюк, лежит в плоскости позиции Венгрии, фактически заблокировавшей шестой пакет санкций.

"Сейчас ключевое – это лишить Путина финансовых ресурсов, тех денег, которые он ежедневно получает из Европейского Союза. И не только из ЕС. Он получает часть этих денег из Китая, часть из Индии, продавая свои энергетические ресурсы и финансируя войну против Украины. Ключевое сейчас в вопросе санкций – ввести жесткие экономические энергетические санкции против Российской Федерации. Путина нужно сушить экономически", – подчеркнул он.

Глава КБФ назвал это еще одним тестом для Европейского Союза. По его мнению, ЕС сам должен быть заинтересован в том, чтобы избавиться от энергетической зависимости от РФ.

"Поэтому речь вообще идет об экономической самостоятельности самого Европейского Союза", – добавил он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что верит в то, что Европейский Союз избавится от энергетической зависимости от России, хотя это случится нескоро.

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"К большому сожалению, это не произойдет ни сегодня, ни завтра. Но это решение в интересах ЕС точно будет принято", – подытожил он.

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