Арсений Яценюк выступает за введение санкций против белорусского режима

Экс-премьер заявил, что Украина может сыграть ключевую роль в стабилизации политического кризиса в Беларуси

Премьер-министр Украины в 2014-2016 гг, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина" 4 сентября подчеркнул важность более проактивной позиции украинской стороны в ситуации с Беларусью.

"Надо немедленно выходить на консультации с нашими европейскими партнерами и США. Украина здесь должна играть ключевую роль", – заявил политик.

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Это предмет национальной безопасности для Украины, считает Арсений Яценюк:

"Потеря Беларуси как суверенного, демократического и независимого государства означает расширение России и это еще одна территориальная угроза и для Украины, и для Европы".

По его мнению, Украина могла бы быть одним из ключевых модераторов в том вопросе, чтобы "народ Беларуси получил честные и прозрачные выборы, а те, кто бил мирных граждан страны, понес бы ответственность".

"Это был бы серьезный и важный шаг. И голос Украины услышали бы и Европа, и мир, и мы бы влияли на мировые процессы", – добавил он.

Арсений Яценюк считает, что официальный Киев должен "уже сейчас публично заявить о том, что Украина готова рассматривать вопрос о введении персональных и секторальных санкций против белорусских властей и тех, которые нарушали права белорусских граждан на честные выборы".

"Подчеркиваю – и персональные, и секторальные, то есть, экономические", – отметил Арсений Яценюк.

Напомним, ранее политик заявлял о том, что ЕС и США не должны допустить того, чтобы Путин захватил Беларусь.

"ЕС и США нельзя прятать голову в песок. Чем слабее и чем беззубее Запад, тем более вооруженный и сильный будет Путин", – заявил Яценюк.

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