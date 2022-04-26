Артисты объединились на главной сцене Варшавы ради победы Украины

В Польше прошел благотворительный концерт "Слава Украине"

Международный концерт "Слава Украине" транслировал в прямом эфире телеканал "Украина 24"

25 апреля на главной сцене Варшавы состоялся благотворительный концерт "Слава Украине" в поддержку находящихся в Польше украинских женщин.

Инициатор мероприятия – Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.en.bgk.p.

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Телеканал "Украина 24" транслировал международный концерт в прямом эфире. Зрители увидели выступления польских и украинских исполнителей с большой сцены, а также услышали артистов, которые присоединились к благотворительному мероприятию онлайн.

На концерт в Польшу приехала Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Вместе с самой молодой певицей Вероникой Морской они открывали мероприятие, исполнив легендарную песню "Цветок душа" о любви к Родине.

Из-за войны на чужбине оказалась и Светлана Тарабарова, которая поддержала Украину своей композицией "Close the Sky".

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Певица Джерри Хейл на большой сцене исполнила песню-призыв "Putin go home", которая уже стала популярной среди европейской аудитории.

Благодаря телемосту к концерту подключились украинские исполнители из Харькова, Львова и Киева.

Среди участников мероприятия были Тарас Тополя и группа "Антитела", которые присоединились к концерту онлайн, поскольку физически находятся на службе в Харькове.

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Также в концерте приняли участие группа "Нумер 482" с легендарной песней "Доброе утро, Украина!" и "Probass и Hardi" – диджей-сет "Добрый вечер, мы из Украины!". Музыканты приветствовали зрителей на больших экранах онлайн из киевской студии Медиа Группы Украина.

В финале концерта состоялась грандиозная премьера музыкального произведения Mamy siebie известного композитора Адама Штаба, которая объединила в исполнении более 50 польских артистов.

Благотворительный концерт "Слава Украине" был еще одним значительным вкладом наших польских коллег в победу Украины. Все собранные средства будут перечислены Национальному банку Украины для поддержки украинской армии.