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Артисты объединились на главной сцене Варшавы ради победы Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 апреля, 18:25
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В Польше прошел благотворительный концерт "Слава Украине"
Международный концерт "Слава Украине" транслировал в прямом эфире телеканал "Украина 24"
Международный концерт "Слава Украине" транслировал в прямом эфире телеканал "Украина 24"

25 апреля на главной сцене Варшавы состоялся благотворительный концерт "Слава Украине" в поддержку находящихся в Польше украинских женщин.

Инициатор мероприятия – Bank Gospodarstwa Krajowego https://www.en.bgk.p.

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Телеканал "Украина 24" транслировал международный концерт в прямом эфире. Зрители увидели выступления польских и украинских исполнителей с большой сцены, а также услышали артистов, которые присоединились к благотворительному мероприятию онлайн.

На концерт в Польшу приехала Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Вместе с самой молодой певицей Вероникой Морской они открывали мероприятие, исполнив легендарную песню "Цветок душа" о любви к Родине.

Из-за войны на чужбине оказалась и Светлана Тарабарова, которая поддержала Украину своей композицией "Close the Sky".

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Певица Джерри Хейл на большой сцене исполнила песню-призыв "Putin go home", которая уже стала популярной среди европейской аудитории.

Благодаря телемосту к концерту подключились украинские исполнители из Харькова, Львова и Киева.

Среди участников мероприятия были Тарас Тополя и группа "Антитела", которые присоединились к концерту онлайн, поскольку физически находятся на службе в Харькове.

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Также в концерте приняли участие группа "Нумер 482" с легендарной песней "Доброе утро, Украина!" и "Probass и Hardi" – диджей-сет "Добрый вечер, мы из Украины!". Музыканты приветствовали зрителей на больших экранах онлайн из киевской студии Медиа Группы Украина.

В финале концерта состоялась грандиозная премьера музыкального произведения Mamy siebie известного композитора Адама Штаба, которая объединила в исполнении более 50 польских артистов.

Благотворительный концерт "Слава Украине" был еще одним значительным вкладом наших польских коллег в победу Украины. Все собранные средства будут перечислены Национальному банку Украины для поддержки украинской армии.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
Слава Украине!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Погиб в результате личных мужественных действий, благодаря которым полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
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