Атака на маркетинговые акции: почему журналисты ополчились на "Имидж Клуб"

"Имидж Клуб" – известная компания, которая продает товары через каталоги уже более 15 лет

Ради хайпа и популярности так называемые блогеры позволяют себе размещать лживую информацию. Они поливают грязью честные компании, которые проводят маркетинговые акции. Так, недавно под раздачу попал и "Имидж Клуб". Это – известная компания, которая продает товары через каталоги уже более 15 лет. Несколько раз в год "Имидж Клуб" поощряет своих клиентов. Компания объявляет маркетинговые акции. Суть их в том, чтобы вознаградить победителей приятным денежным призом, который воплотит их мечты.

Некоторые журналисты, забывая о стандартах журналистской работы и не разобравшись в деталях, пишут гадости ради денег. "Имидж Клуб" возмущен тем, что из-за погони журналистов за дешевой популярностью страдает компания.

"Мы всегда честно и официально работали и возмущены такими нападками со стороны журналистов. Мы проводим маркетинговые акции как лояльность к нашим покупателям. У нас люди действительно выигрывают деньги, мы открыто публикуем все результаты акций. Счастливые победители подтверждают честность наших действий", - отметил представитель "Имидж Клуба".

Тема махинаций всегда интересна людям. Чтобы не стать мишенью для мошенников, эксперты "Имидж Клуба" поделились признаками компаний-аферистов:

Первое, что должно вас насторожить, – это отсутствие официальных правил акции на сайте компании. В них должна содержаться информация о том, кто проводит мероприятие, каковы условия маркетинговой акции.

Второе – на сайте компании не указан телефон горячей линии, нет чата с оператором, нет формы обратной связи. Помните – чем больше способов связаться с компанией, тем лучше для вас.

И третье – не сообщайте свои персональные данные. В большинстве случаев платежным системам и интернет-магазинам не нужны ваши ИНН и дата рождения. Личная информация в комплексе с реквизитами вашей карты (номер, срок действия, CVV-код) – настоящая находка для мошенников. Помните – надежные компании на своих сайтах используют защищенное соединение для оплаты услуг или покупки товаров. Адрес безопасного ресурса начинается с https://

Независимая компания "Призова Варта", которая занимается выведением на чистую воду мошеннических акций, провела проверку "Имидж Клуба". Она разместила собственное большое расследование.

"Мы в три этапа проводили проверку. Наша команда побывала лично на проведении маркетинговой акции "Имидж Клуба", пообщалась с двумя победителями, взяла комментарий у опытного нотариуса и у представителя компании. В течение всей проверки мы были скептиками, но "Имидж Клуб" доказал свою честность", – прокомментировали в "Призовой Варте".

Проверка деятельности "Имидж Клуба" доступна на официальном сайте "Призовой Варты" а также по ссылке: https://youtu.be/vXa2nyTaX5I.

Все победители "Имидж Клуба" указаны на официальном сайте компании.

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