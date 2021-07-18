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Атака на пограничников на границе с РФ – нападавшими оказались сотрудники СБУ

18 июля 2021 19:05

Ксения Капустинская , Игорь Серов

Служба безопасности выдала двоих сотрудников правоохранительным органам, на время следствия их отстранили от работы

СБУ выдала виновников

СБУ выдала виновников / Фото: СБУ, ГПСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) установила, что ее сотрудники были причастны к нападению на пограничный наряд в Сумской области. Предполагаемые виновники переданы органам следствия. Речь идет о двоих подозреваемых, хотя, по данным МВД, на пограничников напали три человека.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе СБУ.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны – безотносительно должностей и фамилий", – отметили в СБУ.

Напомним, ночью 18 июля в Сумской области неизвестные напали на пограничников – их избили и отобрали табельное оружие. В Госпогранслужбе сразу заподозрили, что нападавшие пришли с тыла украинской приграничной территории. Также в ведомстве не исключили, что нападение может быть связано с активным противодействием контрабандистам. Табельное оружие пограничников, кстати, нашли раньше, чем нападавших.

Также новости "Сегодня" ранее разбирались, что происходит на границе Украины и Беларуси:

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