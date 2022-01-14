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Атака с угрозами. Что говорят в СБУ о ночном взломе правительственных сайтов

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 января, 10:10
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Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже возобновлена, СБУ проводит расследование
СБУ начало расследование кибератаки.
СБУ начало расследование кибератаки. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд правительственных сайтов, в том числе, МИД, МОН и портал Дія. На главной странице этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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По данным спецслужбы, контент сайтов не изменялся, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, – не произошло.

Работу сайтов приостановили, чтобы не допустить распространения атаки на другие ресурсы, а также локализовать техническую проблему.

СБУ начало расследование

Совместно с Госспецсвязи, СБУ занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства.

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Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.

Угрозы

На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили следующие сообщения:

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и исторические земли", – написано в сообщении.

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Сообщение, которое было размещено на сайтах. Фото: скриншот

Раньше мы писали:

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