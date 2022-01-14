Атака с угрозами. Что говорят в СБУ о ночном взломе правительственных сайтов

В ночь с 13 на 14 января хакеры атаковали ряд правительственных сайтов, в том числе, МИД, МОН и портал Дія. На главной странице этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.
Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
По данным спецслужбы, контент сайтов не изменялся, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, – не произошло.
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Работу сайтов приостановили, чтобы не допустить распространения атаки на другие ресурсы, а также локализовать техническую проблему.
СБУ начало расследование
Совместно с Госспецсвязи, СБУ занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства.
Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.
Угрозы
На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили следующие сообщения:
"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и исторические земли", – написано в сообщении.
Сообщение, которое было размещено на сайтах. Фото: скриншот
Раньше мы писали:
- После ночной масштабной атаки хакеров на сайты государственных органов Украины продолжают подсчитывать количество пострадавших веб-ресурсов.
- В декабре сообщалось, что Россия планирует провести масштабную кибератаку на энергетическую систему Украины и против правительственных веб-ресурсов.