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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Атакуя Украину, Россия уничтожит все свои достижения и вернется в "лихие 90-е" – Зеленский

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 марта, 15:32
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РФ платит высокую цену за агрессию против Украины
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия из-за нападения на Украину перечеркнет все свои достижения прошлых десятилетий и вернется в "лихие 90-е".

"Оккупанты не прекращают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины. Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет. И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, – как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства", – заявил Владимир Зеленский в видеообращении 18 марта.

По его словам, такой будет для России цена войны против Украины.

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"Это для них будет падением, болезненным падением. И они это почувствуют – даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов. Несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора", – заявил глава государства.

Украине нужно оружие

Владимир Зеленский отметил, что российские войска продолжают подлые обстрелы украинских мирных городов и сел.

"Львов, Киев и область, Житомирщина, Сумщина, Харьков и область, Чернигов, города Донбасса – Северодонецк, Краматорск, наш Мариуполь... Ракетные удары, авиабомбы, "Грады". Настолько, насколько можем, сбиваем российские ракеты. Уничтожаем их самолеты и вертолеты. И это при том, что у нас пока нет адекватного противоракетного оружия. Передового оружия. Нам недостаточно боевой авиации. Но у нас есть цель, чистая и справедливая, – защитить наших людей, наше государство".

Он пообещал "еще громче напоминать некоторым западным лидерам" о необходимости предоставления Украине передового оружия.

Западная поддержка

Президент отметил, что у него "насыщенный переговорный день":

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"Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. Шарль Мишель, президент Европейского совета. Большой друг Украины – премьер-министр Великобритании Джонсон".

По его словам, Урсула фон дер Ляйен пообещала, что сделает все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.

"Также договорились о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Тем, кто за границей и внутри нашего государства. И договорились о новом "макрофине" – еще 300 млн евро для Украины. В дополнение к тем, о которых уже было принято решение", – сказал Зеленский.

Также обсуждается следующий пакет санкций против России:

"Достаточно весомый. Чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену. Для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, олицетворяющих российские власти. И пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти.

Гуманитарные коридоры

"На сегодняшний день согласованы гуманитарные коридоры в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. Сумы, Конотоп, Тростянец, Лебедин, Краснополье, Большая Писаревка. Из блокадного Мариуполя в Запорожье – это особенно сложно. Оккупанты делают все, чтобы усложнить движение людей и не допустить украинские гуманитарные грузы в город. Это откровенный террор. Но мы пытаемся, мы делаем все возможное. Удалось спасти из Мариуполя уже более 35 тысяч человек", – сказал глава государства.

Также Зеленский заявил о сложной ситуации в Харьковской области:

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"Оккупанты не оставляют попыток уничтожить наш город Изюм. Издеваются над людьми в Балаклее. Наша команда делает все, чтобы организовать рабочий гуманитарный коридор в эти города и доставить продукты питания, воду, медикаменты".

Война России в Украине 18 марта

  • В ряде городов Украины сегодня утром были слышны взрывы.
  • Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
  • Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – истребитель и штурмовик врага.
  • Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
  • Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

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