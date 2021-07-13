Аваков мог подать в отставку после разговора с Зеленским – депутат

Ирина Верещук рассказала, что за отставку Авакова будут голосовать. Коллаж: "Сегодня"
Министр внутренних дел Арсен Аваков мог подать в отставку после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое предположение высказала депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии "Сегодня".
"Помните, в самом начале мы голосовали за назначение Авакова под президентские гарантии? Тогда Зеленский сказал, что если министр не справится – он сам отправит его в отставку. Вероятно, так и произошло. Не исключено, что после беседы с главой государства Аваков сам (в отличие от Степанова) написал заявление. Впрочем, это исключительно моя версия", – подчеркнула Верещук.
Депутат отметила, что новость об отставке главы МВД была неожиданной.
"Все произошло так стремительно, еще утром я об этом ничего не знала", – говорит парламентарий.
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