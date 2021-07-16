Аваков нашел себе новую "работу"

После голосования в Верховной Раде на странице экс-министра также появилась запись, что он больше не работает в МВД

Арсен Аваков / коллаж "Сегодня"

Уволенный с должности министра внутренних дел 15 июля Арсен Аваков, который возглавлял министерство на протяжении семи лет, уже отметил в соцсети, что он больше не работает в МВД, а также сделал отметку о новой работе.

Реклама

Соответствующая запись появилась на его странице в Facebook.

Бывший министр сообщил, что теперь он работает в "Гражданин Украины". Что он имеет в виду, Аваков не уточнил. Также неизвестно, чем на самом деле планирует в дальнейшем заниматься экс-глава МВД.

Отметим, после голосования в Верховной Раде на странице Авакова появилась запись, что он окончил работать в Министерстве внутренних дел.

Реклама

Мы также писали, что Арсен Аваков увольнение с должности министра внутренних дел воспринял патриотически и отреагировал на него всего лишь двумя словами – "Слава Украине!".

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Напомним, заместитель главы МВД Антон Геращенко подтвердил, что министр внутренних дел Арсен Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.