Аваков назвал причину жуткой стрельбы в Днепре

Экс-глава МВД Арсен Аваков отреагировал на жуткую стрельбу в Днепре, которую устроил солдат Артемий Рябчук. Он заявил, что причиной этому стало отношение командования к внутренней ситуации.
Об этом Аваков заявил в эфире программы "Народ проти з Наташею Влащенко" на телеканале "Украина 24".
По его словам, ситуация в Днепре произошла из-за халатности командования, которое не обращало внимания на проблемы в части.
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"Расстрел в Днепре – такое случается во всем мире. Командование поверхностно относилось к внутренней ситуации. Они считали, что находятся где-то на задворках мира, охраняем завод, практически как ВОХР из "Приключений Шурика"... В боевых частях мира практически везде есть капелланы, это смягчает ситуацию. Там больший механизм контроля", – считает Аваков.
Стрельба в Днепре: все, что известно
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- Артемию Рябчуку избрали меру пресечения в виде 60 суток под стражей. Он заявил, что не будет подавать апелляцию на это решение.
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