Аваков назвал причину жуткой стрельбы в Днепре

Он считает, что другое отношение командования могло бы предотвратить трагедию

Арсен Аваков заявил о причинах стрельбы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-глава МВД Арсен Аваков отреагировал на жуткую стрельбу в Днепре, которую устроил солдат Артемий Рябчук. Он заявил, что причиной этому стало отношение командования к внутренней ситуации.

Об этом Аваков заявил в эфире программы "Народ проти з Наташею Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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По его словам, ситуация в Днепре произошла из-за халатности командования, которое не обращало внимания на проблемы в части.

"Расстрел в Днепре – такое случается во всем мире. Командование поверхностно относилось к внутренней ситуации. Они считали, что находятся где-то на задворках мира, охраняем завод, практически как ВОХР из "Приключений Шурика"... В боевых частях мира практически везде есть капелланы, это смягчает ситуацию. Там больший механизм контроля", – считает Аваков.

Стрельба в Днепре: все, что известно

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. Артемию Рябчуку избрали меру пресечения в виде 60 суток под стражей. Он заявил, что не будет подавать апелляцию на это решение.

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