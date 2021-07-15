Аваков не пришел на работу, в МВД говорят – "варит кашу"

В ведомстве говорят, что теперь Аваков частное лицо, и отказываются раскрывать информацию о нем – но мы кое-что узнали

Авакову уже не до работы / Фото: УНИАН

Уволенный с должности министра внутренних дел Арсен Аваков сегодня не появился на работе. Подчиненные говорят, что их уже бывший шеф отправился на природу. Об этом "Сегодня" рассказали высокопоставленные источники в МВД.

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Опрошенные нами несколько источников из МВД, работающих непосредственно в том корпусе, где находится кабинет министра, рассказали, что с утра, в отличие от прошлых дней, министра не видели сегодня на работе.

Отметим, что сегодня Аваков не пришел и в парламент, где рассматривалось его заявление на увольнение.

Один из высокопоставленных источников в министерстве на наш вопрос о том, чем сейчас занят Арсен Борисович, ответил кратко: "С моей стороны рассказывать было бы некорректно".

Еще один не менее высокопоставленный источник ответил, что, по его сведениям, Арсен Аваков "точно найдет возможность сварить кашу на природе".

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Пресс-секретарь теперь уже бывшего министра Наталья Стативко категорически подчеркнула, что теперь информация об Авакове – это сведения о частном лице, которые не подлежат разглашению.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля Рада поддержала отставку Авакова, а премьер Денис Шмыгаль подал представление на назначение Монастырского. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Читайте также в нашем материале, кто и почему попросил Авакова "на выход". Эксперты рассказали нам, что глава МВД подал в отставку по собственной инициативе лишь формально. Также его решение косвенно связывают со встречей Авакова с представителем Госдепа США в Киеве Джорджем Кентом.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности