Українська
$ 27,3
32,25
  1. Последние новости Украины

Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами

15 июля 2021 11:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Аваков был в кресле министра рекордные семь лет и сегодня эта эпопея закончилась – депутаты поддержали его заявление на выход

Арсен Аваков внезапно подал в отставку. Фото: коллаж "Сегодня"

Арсен Аваков внезапно подал в отставку. Фото: коллаж "Сегодня"

Арсен Аваков увольнение с должности министра внутренних дел воспринял патриотически и отреагировал всего лишь двумя словами – "Слава Украине!".

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Слава Украине", – написал уже экс-глава МВД.

Не пропусти!
В тренде
Рада переименовала День защитника: как теперь будет называться праздник
Теперь праздновать будут не только мужчины

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Реклама

Читайте также в нашем материале, кто и почему попросил Авакова "на выход". Эксперты рассказали нам, что глава МВД подал в отставку по собственной инициативе лишь формально. Также его решение косвенно связывают со встречей Авакова с представителем Госдепа США в Киеве Джорджем Кентом.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системы
ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системыЭкономика
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)Украина
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги Мендель
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги МендельВласть
Одним абзацем. Все, что нужно знать об отставке Авакова
Одним абзацем. Все, что нужно знать об отставке АваковаУкраина
Карантин закончился? Почему должники по коммуналке стали получать квитанции со
Карантин закончился? Почему должники по коммуналке стали получать квитанции со "штрафами"Экономика
Экс-глава ОП Богдан пошло пошутил об отставке Авакова и его
Экс-глава ОП Богдан пошло пошутил об отставке Авакова и его "Честь имею"Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять