"Площадка Януковича" – Аваков представил новый Центр авиации Нацполиции (фото)

По словам Авакова, эта площадка будет обслуживать две области в рамках системы авиационной безопасности МВД

В Каневе открылся Центр авиационного обеспечения Нацполиции, эта площадка будет обслуживать две области в рамках системы авиационной безопасности МВД. Глава министерства Арсен Аваков провел инспекцию нового центра.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы находимся на базе авиационного обеспечения Нацполиции, где расположены специализированные вертолеты для нужд полиции и санавиации. Есть также вертолетная группа пограничников, гвардейцев и спасателей. При необходимости они все работают по специальному алгоритму и помогают друг другу. Именно эта площадка будет обслуживать Черкасскую и Киевскую области", – отметил Аваков.

В Каневе открылся Центр авиационного обеспечения Нацполиции / Фото: Пресс-служба МВД

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В Каневе открылся Центр авиационного обеспечения Нацполиции / Фото: Пресс-служба МВД

По его словам, в течение полутора лет борта по всей стране будут расставлены на дежурство таким образом, чтобы обеспечивать транспортировку больных, трансплантологию, чрезвычайные ситуации, военные и полицейские нужды.

"Мы расставим вертолеты по стране так, чтобы вертолетная группа системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел взаимодействовала для помощи людям по всей стране от вопросов медицины до чрезвычайных ситуаций", – добавил Аваков.

Ранее на территории Центра располагалась площадка для обслуживания правящей верхушки времен беглеца Януковича.

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В Каневе открылся Центр авиационного обеспечения Нацполиции / Фото: Пресс-служба МВД

В Каневе открылся Центр авиационного обеспечения Нацполиции / Фото: Пресс-служба МВД

Как сообщалось ранее, во Львовской области вертолет ГСЧС оперативно доставил пациента с отдаленного горного населенного пункта в лечебное учреждение областного центра. У 34-летнего мужчины случился острый инфаркт миокарда.