Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Аваков: Проблемы с топливом будут еще две недели

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 16:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-глава МВД предупредил, что запасаться топливом не нужно
Арсен Аваков заявил, что ситуация с дефицитом топлива в Украине стабилизируется.
Арсен Аваков заявил, что ситуация с дефицитом топлива в Украине стабилизируется. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что топлива для Вооруженных сил Украины хватит.

Об этом он сказал телеведущему Максиму Сикоре в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале. "Украина24".

Реклама

По мнению Арсена Авакова, только сейчас на третьем месяце войны в Украине начались перебои с поставками топлива.

"Это при том, что нам удается держать валютно-финансовый рынок в руках. У нас есть инфраструктурная сеть по стране. Путин начал бомбить нефтебазы недели три назад. Тогда он решил, что нужно бомбить нефтебазы и железнодорожные узлы и мосты, чтобы уничтожить нашу инфраструктуру" .

Аваков уверен, Путин бил целенаправленно именно по этим объектам, чтобы уничтожить производства и механизмы подвоза. Но удастся ли ему разрушить их полностью, Аваков убежден в обратном.

"Удастся ли ему обрушить их, считаю, что нет. Как минимум потому, что посевная, в большинстве своем уже завершена. Спрос на топливо со стороны сельского хозяйства почти снизился. На обеспечение ВСУ хватит эшелонов, поступающих из-за границы".

Переходный период может занять несколько недель

Аваков добавил, что сейчас Украина ограничена в поставках топлива по морю. Поэтому вся логистика меняется. Возможные сложности в течение месяца – несколько недель. Были сложности в законодательном регулировании и сейчас все урегулировано, в том числе, в налоговом смысле и утверждении логистических цепей.

Реклама

"Если украинцы и почувствуют дефицит топлива в условиях войны, это не будет слишком долго или критично. Давайте в момент кризиса будем умеренными в перемещениях. Запасаться топливом не надо, давайте не делать запасов по нашей украинской привычке. Думаю, переходный период будет не дольше, чем две недели".

Что касается повышения цен на ключевые товары после подорожания топлива, Арсен Аваков предположил, что оно не будет значительным.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Киева
Подробнее
Переговоры с агрессором
Подробнее
Украина в ЕС
Больше новостей
Блокада Мариуполя
Дальше
Зверства русских оккупантов
Больше новостей
Битва за Николаев
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Битва за Харьков
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости спорта
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 1 мая
1
Личный состав 23 500
Личный состав
2
Самолеты 192
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артиллерия 451
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1709
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.69

Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять