Аваков: Проблемы с топливом будут еще две недели

Экс-глава МВД предупредил, что запасаться топливом не нужно

Арсен Аваков заявил, что ситуация с дефицитом топлива в Украине стабилизируется. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что топлива для Вооруженных сил Украины хватит.

Об этом он сказал телеведущему Максиму Сикоре в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале. "Украина24".

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По мнению Арсена Авакова, только сейчас на третьем месяце войны в Украине начались перебои с поставками топлива.

"Это при том, что нам удается держать валютно-финансовый рынок в руках. У нас есть инфраструктурная сеть по стране. Путин начал бомбить нефтебазы недели три назад. Тогда он решил, что нужно бомбить нефтебазы и железнодорожные узлы и мосты, чтобы уничтожить нашу инфраструктуру" .

Аваков уверен, Путин бил целенаправленно именно по этим объектам, чтобы уничтожить производства и механизмы подвоза. Но удастся ли ему разрушить их полностью, Аваков убежден в обратном.

"Удастся ли ему обрушить их, считаю, что нет. Как минимум потому, что посевная, в большинстве своем уже завершена. Спрос на топливо со стороны сельского хозяйства почти снизился. На обеспечение ВСУ хватит эшелонов, поступающих из-за границы".

Переходный период может занять несколько недель

Аваков добавил, что сейчас Украина ограничена в поставках топлива по морю. Поэтому вся логистика меняется. Возможные сложности в течение месяца – несколько недель. Были сложности в законодательном регулировании и сейчас все урегулировано, в том числе, в налоговом смысле и утверждении логистических цепей.

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"Если украинцы и почувствуют дефицит топлива в условиях войны, это не будет слишком долго или критично. Давайте в момент кризиса будем умеренными в перемещениях. Запасаться топливом не надо, давайте не делать запасов по нашей украинской привычке. Думаю, переходный период будет не дольше, чем две недели".

Что касается повышения цен на ключевые товары после подорожания топлива, Арсен Аваков предположил, что оно не будет значительным.

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