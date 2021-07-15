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Аваков ушел по просьбе Зеленского – подтвердили в МВД

15 июля 2021 22:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам Геращенко, решение об отставке было спокойным и взвешенным и давно готовилось

Министр внутренних дел Арсен Аваков действительно ушел в отставку по просьбе президента Владимира Зеленского.

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Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "Украина 24".

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку, Арсен Борисович принял это решение", - рассказал он.

Геращенко добавил, что решение об отставке было "абсолютно спокойным и взвешенным" и достаточно давно готовилось.

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По словам замглавы МВД, Аваков никогда не планировал быть "вечным министром" и Зеленский также не обещал ему, что он будет работать весь срок его президентства.

Геращенко также отметил, что встреча с замглавы Госдепа Джорджем Кентом не имеет никакого отношения к отставке министра внутренних дел.

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Что касается дальнейших планов Арсена Авакова, Геращенко фактически не ответил, заявив, что после отставки он собирается в отпуск.

Напомним, в четверг, 15 июля, Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года.

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На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробнее, что известно о возможном новом главе МВД.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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