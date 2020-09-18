Українська
$ 28,11
33,17
  1. Последние новости Украины

Аваков: Задержан подозреваемый в нападении на Балуха

18 сентября, 20:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правоохранители 10 дней искали человека, который напал на активиста

Полиция задержала подозреваемого в избиении активиста Владимира Балуха. Сейчас правоохранители готовят официальное заявление с подробностями.

Реклама

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры", – сообщил глава МВД.

В тренде
Дорога превратилась в свалку: как выглядит КПП после ухода хасидов (фото)

Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщение от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент, – им оказался Балух. Стало известно, что помимо остальных ссадин у него сломана ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании.

Реклама

В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой". Также полиция рассматривает четыре версии произошедшего.

Сам потерпевший сейчас находится в медикаментозном сне. На днях он пришел в себя, но начал срывать с головы повязку и врачам пришлось его успокоить искусственной комой.

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Арсен Аваков подозреваемый Балух

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Число заболевших продолжает расти: новые данные по коронавирусу в Украине за сутки
Число заболевших продолжает расти: новые данные по коронавирусу в Украине за суткиУкраина
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в Украине
Медик назвал главную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в УкраинеУкраина
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)
Сын нардепа Шуфрича снова попал в ДТП (фото)Происшествия
В Одесской области к драке школьниц
В Одесской области к драке школьниц "присоединилась" мать одной из девочекОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять