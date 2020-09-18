Аваков: Задержан подозреваемый в нападении на Балуха

Полиция задержала подозреваемого в избиении активиста Владимира Балуха. Сейчас правоохранители готовят официальное заявление с подробностями.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на Владимира Балуха в ночь на 8 сентября. Подробности в ближайшие часы в заявлении полиции и прокуратуры", – сообщил глава МВД.

Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщение от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент, – им оказался Балух. Стало известно, что помимо остальных ссадин у него сломана ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании.

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В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой". Также полиция рассматривает четыре версии произошедшего.

Сам потерпевший сейчас находится в медикаментозном сне. На днях он пришел в себя, но начал срывать с головы повязку и врачам пришлось его успокоить искусственной комой.

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

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