Авария "Интерсити" под Запорожьем: 7 поездов опаздывают

Авария поезда, который следовал из Киева в Запорожье, привела к сбоям в графике работы железной дороги.

Реклама

Об этом 29 марта сообщили в Укрзализныце.

Видео: Сегодня

Железнодорожное движение на участке Запорожье – Днепр уже возобновили, но некоторых рейсов коснется вынужденная задержка (точное время может корректироваться):

№731 Запорожье – Киев (опоздание на 4-5 часов);

№070 Мариуполь – Львов (до 2 часов);

№738 Запорожье – Киев (до 2 часов);

№012 Новоалексеевка – Киев (до 2 часов);

№010 Мариуполь – Киев (до 2 часов);

№116 Бердянск – Киев (до 2 часов);

№088 Новоалексеевка – Ковель (до 2 часов).

Как отмечается, указанные рейсы будут следовать по стандартному маршруту, но с замедленной скоростью.

Напомним, что ранее в этот день в Днепропетровской области сошли с рельсов 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити", который ехал по маршруту Киев – Запорожье (№732) с 88 пассажирами. Предварительно машинист увидел проблемы с рельсами и применил экстренное торможение.

Реклама

О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Это уже не первый инцидент, связанный с этим рейсом, в этом году. В феврале поезд №731 Запорожье – Киев задержался в пути на 2 часа из-за снегопада.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама