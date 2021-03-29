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Авария "Интерсити" под Запорожьем: 7 поездов опаздывают

29 марта, 21:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

ЧП вызвало сбои на железной дороге

Авария поезда, который следовал из Киева в Запорожье, привела к сбоям в графике работы железной дороги.

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Об этом 29 марта сообщили в Укрзализныце.

Видео: Сегодня

Железнодорожное движение на участке Запорожье – Днепр уже возобновили, но некоторых рейсов коснется вынужденная задержка (точное время может корректироваться):

  • №731 Запорожье – Киев (опоздание на 4-5 часов);
  • №070 Мариуполь – Львов (до 2 часов);
  • №738 Запорожье – Киев (до 2 часов);
  • №012 Новоалексеевка – Киев (до 2 часов);
  • №010 Мариуполь – Киев (до 2 часов);
  • №116 Бердянск – Киев (до 2 часов);
  • №088 Новоалексеевка – Ковель (до 2 часов).

Как отмечается, указанные рейсы будут следовать по стандартному маршруту, но с замедленной скоростью.

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Напомним, что ранее в этот день в Днепропетровской области сошли с рельсов 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити", который ехал по маршруту Киев – Запорожье (№732) с 88 пассажирами. Предварительно машинист увидел проблемы с рельсами и применил экстренное торможение.

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О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Это уже не первый инцидент, связанный с этим рейсом, в этом году. В феврале поезд №731 Запорожье – Киев задержался в пути на 2 часа из-за снегопада.

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Укрзализныця железная дорога поезда Интерсити

Источник: Сегодня

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