Авария "Интерсити" в Днепропетровской области: избежали больших жертв

В "Укрзализныце" заявили, что причины ЧП будет изучать комиссия

Несмотря на то, что шесть вагонов из девяти электрички "Интерсити", которая выполняла рейс Киев – Запорожье, сошли с рельсов в Днепропетровской области, машинисту поезда удалось избежать больших жертв.

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Об этом с места аварии в новостях "Сегодня" сообщает Олег Притыкин.

Директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский рассказал:

"Наш машинист заметил определенные проблемы на рельсах, выполнил экстренное торможение. Есть предварительный комментарий машиниста, что была проблема с рельсами, но это все будет комиссия на месте изучать во всех деталях. Машинист сразу сориентировался и именно это позволило избежать больших жертв – машинист сориентировался и действовал очень быстро и четко".

Видео: Сегодня

Авария поезда, следовавшего из Киева в Запорожье (№732) с 88 пассажирами, привела к сбоям в графике работы железной дороги. Опаздывали поезда №731 Запорожье – Киев (на 4-5 часов), №070 Мариуполь – Львов (до 2:00), №738 Запорожье – Киев (до 2:00), №012 Новоалексеевка – Киев (до 2:00), №010 Мариуполь – Киев (до 2:00), №116 Бердянск – Киев (до 2:00), №088 Новоалексеевка – Ковель (до 2:00). При этом в "Укрзализныце" отметили, что время опоздания может меняться.

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