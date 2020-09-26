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Авиакатастрофа под Чугуевом: Госкомиссия по расследованию начала работу

26 сентября, 09:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вскоре в Чугуев приедет глава МВД

Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области начала свою работу.

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Об этом сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Также он уточнил, что на место трагедии уже вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

Фото: Антон Геращенко

Фото: Антон Геращенко

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Напомним, среди возможных причин крушения самолета под Харьковом, по неподтвержденным данным, рассматриваются четыре версии.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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крушение чугуев авиакатастрофа
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