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Авиакатастрофа под Чугуевом: семьям погибших начали выплачивать деньги

17 октября, 12:18

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Сейчас деньги получат родственники только 19 погибших курсантов

Министерство обороны перечислило первые средства семьям военнослужащих, погибших в результате крушения самолета Ан-26 в Харьковской области.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минобороне заявили, что более 28 млн грн направили в Сухопутные войска ВСУ для распределения по военкоматам, которые в свою очередь перечислят эти средства семьям жертв на следующей неделе.

Решение о выплатах принято в отношении 19 погибших курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил. В то же время решение об остальных выплатах обещают принять после окончательного установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы.

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На сегодня продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета АН-26, результаты которой должны быть представлены министру обороны Андрею Тарану до 25 ноября.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26.

Также стало известно, что следователи Государственного бюро расследований рассматривают четыре версии авиакатастрофы.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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