В Минобороны и Генштабе уже начали выполнять поручение

Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить любые полеты с привлечением самолетов, аналогичных Ан-26, который потерпел крушение в Харьковской области.

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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в эфире телеканала "Украина 24".

Он уточнил, что Министерство обороны и руководство Геншатаба уже начали выполнять это поручение. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут известны причины авиакатастрофы.

Напомним, под Чугуевом уже начала свою работу Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы. На место трагедии уже вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

В тренде Авиакатастрофа под Чугуевом: Зеленский запретил полеты таких же самолетов

Также стало известно, что следователи Государственного бюро расследований рассматривают четыре версии авиакатастрофы.

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Смотрите видео с места крушения воздушного судна:

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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