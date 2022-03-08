Авиаудар по Сумам: оккупанты убили более 20 человек, среди них дети

Вооруженные силы Российской Федерации снова нарушили правила ведения войны, открыто уголовное производство

По Сумам нанесли авиаудар. / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ночного авиаудара по Сумам погибли 19 взрослых и 2 детей. По этому факту начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, нарушая правила ведения войны, 7 марта 2022 около 22:35 совершили авиаудар по жилому сектору улицам Романская и улицы Спартака.

В результате бомбардировки полностью уничтожено одно здание, частично разрушено – 16.

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Предварительно в ходе проведения осмотра по месту авиаудара по состоянию на 7 утра обнаружено 21 погибшего, среди которых 2 ребенка. Число пострадавших устанавливается.

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С начала вторжения РФ в Украину прошло почти две недели, но своих целей оккупанты не достигли – наши защитники успешно отбивают атаки и наносят жесткие удары.

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