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Австрия обновила правила въезда в страну: новые условия для украинцев

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 19:58
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Начиная с 22 ноября в Австрии начал действовать общегосударственный карантин
Австрия изменила правила въезда в страну
Австрия изменила правила въезда в страну / Фото: Коллаж: Сегодня

С 22 ноября, в связи с введением общегосударственного карантина, Австрия изменила условия въезда в страну.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".

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В Австрию будут пускать при наличии уважительной причины, в частности:

  • посещение родственников;
  • лечение;
  • семейные обстоятельства;
  • служебные поездки;
  • свадьба;
  • похороны.

Если у вас есть уважительная причина, то во время поездки в Австрию вакцинированным пассажирам необходимо иметь при себе один из документов:

  • сертификат о полной вакцинации (при условии, если последняя вакцина была сделана более чем за 14 дней до поездки);
  • подтверждение о выздоровлении от коронавируса за последние 180 дней (справка должна быть оформлена на английском или немецком языках).

Для невакцинированных пассажиров с 22 ноября 2021 года для въезда в страну нужны такие документы:

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  • подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда) и обязательный 10-дневный карантин после въезда;
  • онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда).

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет должны иметь с собой тест. Кроме этого, они освобождены от обязательного карантина по прибытии.

Новые правила безопасных путешествий в Украине

С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

  • получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
  • получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

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