Австрия пообещала предоставить помощь Украине: что дадут

Будут как военные грузы, так и гуманитарные

Василий Химинец договорился о помощи из Австрии / Фото: Коллаж: Сегодня

Федеральное правительство Австрии предоставит Украине горючее, шлемы, бронежилеты и отправит гуманитарные грузы в качестве помощи в войне с Россией. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Василий Химинец в Facebook после встречи с главой правительства Австрии Карлом Негаммером.

"Получил заверение, что Австрия на стороне Украины и будет продолжать оказывать поддержку и практическую помощь мужественному украинскому народу. Среди последних решений Федерального правительства: помощь горючим, предоставление шлемов и бронежилетов, гуманитарные грузы", — сообщил посол.

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Ситуация в Украине 2 марта

В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. В результате попадания в танковое училище, там уже длительное время не могут потушить пожар.

В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские российские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдается ВСУ, другие пытаются сбежать.

Около 8:00 утра в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.

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