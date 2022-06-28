Автобус "Госпиталиньеров" столкнулся с военным КрАЗом, погибла медик (фото)

Еще несколько военных медиков получили тяжелые ранения

В ДТП погибла военный медик Австрийка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экипаж автобуса Кракен бригады "Госпитальеры", которая вывозит раненых украинских воинов из самых горячих участков фронта, попал в ДТП. В результате аварии погиб медик и еще несколько человек пострадали.

Об этом сообщила командир бригады "Госпитальеры" и нардеп Яна Зинкевич в Facebook.

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По ее словам, экипаж автобуса Кракен столкнулся с военным КрАЗом, в котором пробилось колесо. Автомобиль стоял "наполовину на дороге без осветительных знаков".

"Наше солнышко Австрийка, после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое с жизнью", – говорится в посте.

Отмечается, что медик в последние годы жила и имела семью в Австрии, но вернулась в Украину, чтобы спасать раненых, и за последние дни оказала помощь десяткам раненых.

С ней попрощаются в четверг на Байковом кладбище в Киеве.

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"Австрийка завещала нам, что должна быть кремация", – добавила Зинкевич.

Погибшая Австрийка. Фото: Яна Зинкевич

Что известно о других пострадавших медиках

В ДТП тяжелую травму руки получил травматолог Коринф, гражданин Греции. В результате чего его правая кисть ампутирована, и он уже не сможет работать по своей специальности.

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Анастезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации.

Анастезист Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждение средней степени тяжести.

По информации Зинкевич, весь экипаж на сегодняшний день находится в лечебных заведениях и после будет проходить реабилитацию.

Последствия ДТП. Фото: Яна Зинкевич

Ранее сайт "Сегодня" писал о военном медике, сержанте ВСУ Екатерине Ступницкой, спасшей танкистов, но которая впоследствии сама погибла под обстрелом.

Кроме того, полк "Азов" показывал, как медики спасают раненых на передовой.