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Автобус попал в ДТП в Польше: один украинец погиб

24 июля 2021 18:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Остальных пострадавших граждан Украины госпитализировали

Место аварии. Фото: коллаж "Сегодня"

Место аварии. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате аварии с автобусом в Польше погиб один украинец. Еще четверо граждан Украины находятся в больницах.

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Об этом заявил советник-посланник посольства в Польше Олега Куця в эфире "Украина 24".

"В медицинских учреждениях находятся четверо граждан Украины. Двоих из выписали из больницы. К сожалению, есть грустная новость о том, что один гражданин Украины в результате ДТП погиб", – отметил Куць.

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По его словам, консулы посольства Украины в Польше выехали в больницы, где находятся украинцы, и находятся в постоянном контакте с польскими правоохранительными органами.

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Напомним, в Киеве стоящий на остановке автобус без водителя внезапно поехал и врезался в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар. Как оказалось, водитель автобуса отлучался за кофе.

Кроме того, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу отвезли 23 человека.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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