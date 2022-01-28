Автомобили-фантомы не распознают все номера: кому удастся избежать штрафа

В первую очередь патрули отслеживают нарушение скоростного режима на дорогах

На дорогах Украины появились автомобили-фантомы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 25 января впервые на патрулирование выехали автомобили-фантомы. Эти полицейские машины могут фиксировать скорость нескольких авто одновременно. Но, как стало известно, они не могут распознавать некоторые номерные знаки.

Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

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Как работают автомобили-фантомы?

Это автомобили, которые оснащены системами контроля скорости. Они могут измерять скорость при движении самого фантома, а также, когда фантом стоит в определенном месте.

Когда авто зафиксирует правонарушения, происходит считывание и распознавание номерных знаков нарушителя. Дальше эту информацию проверяют в базах данных.

Почти все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме.

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Они не могут распознавать некоторые номерные знаки?

По словам советника главы МВД, буквенные номера "САША", "МАША" прекрасно фиксируются и получают штрафы.

"Пока не решен вопрос относительно автомобилей дипломатов, номера военных авто, и ряд других спецавтомобилей. Самая большая проблема – это авто двойники и авто зарегистрированные до 2011 года. Бывают неточности в регистрационных данных. Но мы работаем в этом направлении", — подчеркнул Геращенко.

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В настоящее время с целью скрытой слежки за соблюдением ПДД полиция использует автомобиль Skoda Kodiaq. В дальнейшем марки и модели авто открыто не будут называть, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов.

Аварии в Украине

В Украине в 2021 году произошло 5 019 аварий с участием водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В этих ДТП погибли 113 человек, 1072 человека получили травмы.

За январь 2022 года уже зафиксировали 6 567 случаев нетрезвого управления транспортом.

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