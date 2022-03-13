Боец "Азова" уничтожил три танка и "Тигр" оккупантов в Мариуполе

Азовцы продолжают защищать Мариуполь от оккупантов

Азов рассказал об удачном бое с оккупантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Полк "Азов" уничтожил в бою технику врага и взял 12 пленных. Об этом сообщается на канале "Азов – Мариуполь".

"В результате боя командир танковой роты полка "Азов" на своем танке уничтожил 3 вражеских Т-72 и 1 Тигр. В общей сложности азовцами уничтожено 6 танков, а также – 2 БТРа, 1 Тигр и вражескую пехоту. В плен к азовцам попало 12 врагов", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои.

"Защитники города смело сражаются с превосходящими силами врага. Азовцы продолжают защищать горожан от орды. Дух бойцов несокрушимый, ведь мы понимаем, что враг готов оставить вместо красивого в прошлом города только руины. Борьба за жизнь полумиллионного города продолжается", — пишет "Азов".

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