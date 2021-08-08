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Бабье лето, морозы и ранний снег: какой будет погода осенью

8 августа 2021 11:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что морозы придут в Украину уже в ноябре

Уже в ноябре в Украине может выпасть снег. Коллаж: "Сегодня"

Уже в ноябре в Украине может выпасть снег. Коллаж: "Сегодня"

В начале сентября погода в Украине будет по-настоящему летней, однако потом страну накроют дожди.

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Об этом OBOZREVATEL сказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, уже с 11 сентября возможны похолодания и ливни, а вот в первые 10 дней осени украинцев ждет летняя погода.

Когда ждать бабьего лета

Народный синоптик ожидает, что бабье лето придет в Украину в середине октября. Несколько дней бабьего лета он прогнозирует начиная с третьей декады месяца. Украинцев порадует сухой, хоть и холодный октябрь.

А вот ноябрь будет морозным. Тогда вероятны осадки и даже ранний снег.

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В то же время Леонид Горбань ожидает к концу августа в Украине еще несколько непродолжительных периодов жары днем. Хотя в целом температура воздуха снизится.

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Как может измениться климат

Межправительственная группа экспертов по изменению климата рассматривает три сценария:

  1. Наиболее реальный – к 2100 году средняя температура на Земле вырастет не более чем на 2-2,5 градуса.
  2. Менее реальный – температура вырастет на 3-4 градуса.
  3. Наихудший сценарий – в арктических широтах температура вырастет на 8-10 градусов.

При наиболее вероятном сценарии в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим .

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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