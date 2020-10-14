Декабрь не будет холодным: синоптики дали прогноз на зиму

Резкое похолодание придет в Украину уже через несколько дней. В воскресенье в Карпатах ожидают снег и заморозки – до -1 °С.

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Какой будет зима в этом году, новости "Сегодня" расспросили у синоптиков.

Еще несколько дней мы будем гулять в легеньких кофточках. Однако дальше нас ждут холодные дни и ночи, возможен дождь с мокрым снегом. В эти выходные украинцы почувствуют приближение зимы. Поэтому из шкафа придется доставать куртки и пальто.

Первыми, 17-го октября, мороз встретят Ровенская область и Волынь. А уже в понедельник холодный воздух дойдет до центральных областей.

"Это снижение температуры, которое достигнет отметки плюс 8 градусов, это средняя суточная. В Карпатах, на высокогорье Карпат, будет наблюдаться мокрый снег, это уже даже там 16-17 числа", – рассказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

А вот в городах запорошит нескоро.

"В ближайшее время снег не следует ожидать, что он где-то, особенно даже снежный покров. Какой-то снег, возможно, даже будет где-то пролетать, ну это так, чтобы чисто увидеть, что он есть", – объясняет специалист.

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На Покров традиционно определяли, какой будет зима и сколько она продлится. Народный синоптик Владимир Деркач уверяет: в ноябре вернется бабье лето.

"А дальше такими маленькими шагами будет идти к более сильному похолоданию, которое будет на последней декаде ноября", - прогнозирует Деркач.

Декабрь не будет холодным. Ближе к новогодним праздникам даже потеплеет.

"Перед Новым годом там небольшое снижение температуры, небольшие осадки, возможно в форме снега. Но зимой до Нового года сильного не ожидаем", – уверяет народный синоптик.

Будут ли морозы и метели после Нового года – синоптики пока не берутся предсказывать.

Видео: Сегодня

Напомним, в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, пошел снег.

Также недавно народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать заморозков и снега.

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