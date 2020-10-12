Бабье лето в Украине не отступает: какой будет погода 12 октября

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 12 октября, будет преимущественно тепло и солнечно. Только в некоторых регионах пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Ужгороде, Львове, Луцке, Тернополе и Ивано-Франковске. Прохладнее всего сегодня будет на западе страны. Там температура воздуха составит 15-19 градусов тепла. Ветер юго-восточный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха на востоке страны установится на уровне 20-22 градусов с отметкой плюс, а на севере – 17-21 градусов.

На юге будет теплее всего. Там воздух прогреется до 24 градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что Киев накрыла непогода – прошел затяжной ливень, из-за которого в некоторых местах города собрались огромные лужи.

Также напомним, в Ивано-Франковске ликвидируют последствия непогоды. Недавно в городе прошел мощный ливень с порывами сильного ветра.

Кроме того, на Днепр также недавно обрушилась непогода. В городе прошел ливень, в результате затоплены улицы.

А в Житомире улицы превратились в реки. Подробности в видеосюжете:

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