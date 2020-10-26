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Бабье лето возвращается в Украину: синоптики обещают тепло (видео)

26 октября, 10:54

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Дожди пройдут только в Карпатах и на юге Украины, исключая Запорожье

В ближайшие дни в Украине вновь воцарится бабье лето. Как стало известно новостям "Сегодня", теплую погоду почти по всей стране синоптики обещают по крайней мере на понедельник и вторник. Воздух будет прогреваться до 17-20 градусов. Дождливо сегодня лишь кое-где в Карпатах и на юге, кроме Запорожья. В дальнейшем за окном будет сухо и солнечно до пятницы.

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Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре. Ноябрь в Украине ожидается довольно холодным, температура будет приближаться к нулю градусов. А вот существенных осадков синоптики не обещают.

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А еще мы выяснили,какой будет зима в этом году. Метеорологи говорят, что ближе к новогодним праздникам потеплеет.

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Источник: Сегодня

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