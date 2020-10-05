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Балух вышел из комы: Геращенко рассказала о его состоянии

5 октября, 13:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший политзаключенный уже месяц в больнице после нападения на него в Гидропарке

Активист Владимир Балух вышел из искусственной комы и уже даже пытается разговаривать.

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Об этом сообщила в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Наконец хорошие новости от лечащих врачей Владимира Балуха: "Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб", – написала нардеп.

Напомним, недавно врачи начали тренировать больного к самостоятельному дыханию, после чего удалось вывести его из медикаментозного сна.

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Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщение от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент – им оказался Балух. Стало известно, что, помимо ссадин, у него сломаны ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании. Было открыто уголовное производство по статье "Разбой". 18 сентября подозреваемый в нападении на Балуха был задержан и ему избрали меру пресечения.

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В полиции рассказали, кто избил Балуха. Активист встречался с бывшими политзаключенными в Гидропарке в ресторане, после чего пошел в другое заведение, но там у него возник конфликт с мужчиной.

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

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кома Ирина Геращенко Балух

Источник: Сегодня

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