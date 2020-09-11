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Балуха осмотрели известные нейрохирурги: что известно о его состоянии

11 сентября, 15:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Активист находится в стабильно тяжелом состоянии

Состояние бывшего политзаключенного Кремля, крымского активиста Владимира Балуха, который был избит в Гидропарке, остается стабильно тяжелым. Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

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"Новости от лечащих врачей Балуха: "Пациент стабильно тяжелый". Володя обеспечен всем необходимым. Сегодня для дополнительных консультаций были приглашены и осмотрели господина Владимира известные нейрохирурги, в частности, профессор Полищук", - написала она.

Также нардеп сообщила, что Балуха навестил отец Климент, "прочитал молитву на выздоровление".

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Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщения от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент – им оказался Балух. Стало известно, что помимо остальных ссадин, у него сломана ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании.

В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой".

Как сообщалось, Балух находится в тяжелом состоянии и даже подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

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врачи Балух нападение

Источник: Сегодня

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