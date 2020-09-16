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Балух приходил в себя, но врачи ввели его в кому

16 сентября, 15:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Еще один бывший политзаключенный Сущенко рассказал, что произошло в палате

Избитый в Киеве активист Владимир Балух пока не пошел на поправку и все еще в тяжелом состоянии. Он ненадолго пришел в себя, но затем врачи ввели его в состояние медикаментозной комы, поскольку он пытался сорвать с головы повязку.

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Об этом рассказал эфире "Общественного радио" бывший политзаключенный Роман Сущенко.

По его словам, несмотря на тяжелое состояние пациента, врачам его пришлось усмирять.

"Балух в тяжелом состоянии, он введен в бессознательное медикаментозное состояние, поскольку когда он приходил в себя, пытался сорвать повязку (из головы. – Ред.). Врачи, чтобы он не повторил этот шаг, приняли такое решение", – рассказал Сущенко.

Он отметил, что, судя по нанесенным Балуху травмам, избивали его профессионально.

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"Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер именно нанесения этих ударов свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет. Если это хулиганство – это совершили люди, которые умеют бить и ломать кости или это люди сделали какой-то целью", – добавил Сущенко.

Как сообщали новости "Сегодня", на активиста и бывшего политзаключенного напали в киевском Гидропарке. В полицию поступило сообщения от врача больницы скорой помощи, что у него находится избитый пациент – им оказался Балух. Стало известно, что помимо остальных ссадин, у него сломана ключица и рука. Также у него пропал мобильный телефон и банковские карты. В свою очередь нардеп Николай Княжицкий сообщал со слов свидетелей инцидента, что причиной нападения на активиста стало замечание на украинском языке русскоговорящей компании.

В полиции заявляли, что расследовать этот инцидент будут самые опытные следователи. Уже открыто уголовное производство по статье "Разбой". Также полиция рассматривает четыре версии произошедшего.

Все подробности в спецтеме Нападение на Владимира Балуха

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кома Сущенко Балух
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