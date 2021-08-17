"Банальный хайп": в ОПУ "наехали" на Кличко из-за "советских" инсталляций в Киеве

На Банковой уверены, что городская власть не могла не знать об установке конструкций на Алее Небесной сотни, которые так разозлили киевлян

Подоляк (справа) в шоке от действий Кличко. Коллаж "Сегодня"

На Банковой раскритиковали действия мэра Киева Виталия Кличко на фоне скандала с "советскими" инсталляциями на Алее Небесной сотни. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Сегодня" назвал эту всю ситуацию банальным хайпом от мэра.

"Очень странное событие. Такое впечатление, что господин Кличко, занимающий официально два ключевых поста в городской иерархии, просто не осознает, что именно он как руководитель Киевской городской государственной администрации несет ответственность за управление территорией города. Как представитель исполнительной власти. И потому вызывает, мягко говоря, удивление его попытка все списать на кого-то и устроить банальный хайп", – сказал он.

Реклама

Подоляк считает, что не может быть "сюрпризом" для исполнительной власти в городе ни дрифт под Софийским собором, ни установка каких-то объектов для съемок на Алее Героев Небесной сотни.

"Это немыслимо. Для чего тогда создавалась система согласований в городе? Что вообще тогда делают в КГГА десятки чиновников? Это точно не может быть нормальной ситуацией, когда в любом общественно важном месте города можно делать все что угодно, и при этом никто не может ответить – а кто это согласовал? Офис президента точно не управляет вопросами установки в Киеве объектов для съемок или декораций к чему-либо. Этим должна заниматься городская власть. За эту улицу также отвечает и администрация Мемориального комплекса, которая очевидно знала, что на улице что-то планируется", – заявил советник главы ОПУ.

Он удивлен тем, что не удалось избежать недоразумений еще во время подготовки этого вопроса, когда инсталляции еще не были завезены на Аллею Небесной сотни

"Зачем нужно было все доводить до публичного скандала? В чем состоит умысел? Ведь все эти структуры в городе должны просто выполнять свою работу, чтобы не возникало подобных нештатных ситуаций. В Киеве достаточно улиц, чтобы производить любые съемки, не вызывая возмущения горожан. Это как минимум. Как максимум, нужно просто хорошо понимать, что такое городское хозяйство и как им эффективно управлять…", – резюмировал Подоляк.

Напомним, сегодня в Киеве на Алее Небесной сотни появились инсталляции советского периода ко Дню Независимости Украины, что очень не понравилось активистам. За дело взялся "Нацкорпус", повалив инсталляции.

Конструкции простояли недолго – их уже начали разбирать. Читайте все подробности скандала.