Банки начали блокировать счета за долги, а на Камчатке обнаружили обломки Ан-26 – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости вторника, 6 июля, которые вы могли пропустить

В Украине банки начали блокировать счета должников, а украинцы наконец-то получат субсидии за май и июнь. Коллаж: "Сегодня"

В Украине теперь начала работать новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег, а РФ продолжает усиливать боевые способности группировки российских оккупационных войск в ЛНР и ДНР – сайт "Сегодня" собрал главные новости вторника, 6 июля.

Бывшего соперника Лукашенко приговорили к 14 годам

Верховный суд Беларуси приговорил к 14 годам тюрьмы за якобы получение особо крупных взяток и отмывание денег бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который был задержан перед президентскими выборами и не смог баллотироваться.

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Следствие, а потом и суд, пришли к выводу, что топ-менеджеры Белгазпромбанка несколько лет подряд незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения. Вину в инкриминированных преступлениях все обвиняемые признали в полном объеме, кроме Бабарико.

Бабарико был главным конкурентом Лукашенко на президентских выборах. Коллаж: "Сегодня"

На Камчатке обнаружили обломки Ан-26

Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолета спасателей у берега — в 3,8 километра от поселка Палана.

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По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж.

Украинцы ждут субсидии за май и июнь

Средний размер субсидии за май и июнь составляет всего 290 гривен. Это связано с тем, что стоимость коммуналки снизилась после завершения отопительного сезона. Выплаты осуществят только в июле. Сейчас проходит процесс перечисления средств в регионы.

Россия пополняет оккупационные войска оружием и боеприпасами

На оккупированные территории прибыла группа российских офицеров для подготовки диверсантов. В последнее время на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с России были завезены более 3 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства.

Банки начали блокировать счета за долги

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В Украине заработала новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег.

Пока к системе подключены только следующие банки:

ПриватБанк;

ТАСкомбанк;

Универсал банк (включая Monobank);

ОКСИ банк;

банк "Восток";

Индустриалбанк;

ПроКредит банк.

Также мы писали о том, что некоторые должники за коммуналку умудряются оформлять субсидию: