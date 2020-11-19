Банковая отреагировала на обыск в Музее Революции Достоинства: Эмоций и так очень много

В Офисе президента считают, что обыск не был срочно необходимым

Новость об обыске в здании Музея Революции Достоинства вызывает различные, очень полярные эмоции, в том числе – крайне деструктивные.

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Об этом Офис президента Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Беспокойство Банковой вызвал тот факт, что следственные действия прошли накануне годовщины начала Майдана. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность в данный момент может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях, подчеркивают в ОП.

Там считают, что проводить эти обыски именно в данный момент было не обязательно, даже если следствие считает их нужными. Ведь это не способствует общественному согласию в государстве. Поэтому правоохранители должны учитывать такие вещи, если нет срочной необходимости для следственных действий.

На Банковой обратили внимание, что сегодняшние события в Музее должны были свестись к конкретным и четким документальным вещам, ведь, согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств.

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"Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все всё увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, ведь любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве" , – подчеркивает ОП и указывает на ключевой момент: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новые. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций.

"Мы все заинтересованы в истине и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг Музея Революции Достоинства – четким юридическим заключением", – резюмировали на Банковой.

Напомним, столичная полиция объяснила причину обысков в Музее Революции Достоинства. Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию бъекта.

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