"Батюшка сказал". В Одессе религиозный мужчина едва не заморил голодом собственного сына

Парня держали на жестком посту 11 лет – до тех пор, пока он не смог сам пить

Отец морил голодом сына. Скриншот с видео

В Одессе отец морил голодом сына – в 16 лет юноша ростом 180 см весит 30 килограммов. Психическое расстройство сына лечил так называемыми духовными практиками, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

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Парня в крайне тяжелом состоянии с анорексией на днях доставили в Одесскую областную больницу. Медики начали его спасать, кормя через капельницы. Он до сих пор не может разговаривать, но шансы на возвращение к полноценной жизни есть.

"Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, проведена соответствующая терапия. Начали кормление интервальные, частичное парентеральное", – комментирует заведующий отделением анестезиологии интенсивной терапии Одесской областной детской больницы Владимир Пасенко.

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Отец рассказал, у сына с детства психические расстройства. К медикам не обращались. Решили искать спасения в церкви. По указаниям настоятеля Одесского мужского монастыря Иоанна 11 лет держали парня на жестком посту.

"Он начал терять (вес) резко – месяц назад. Это в конце мая-начале июня. Отец Иоанн сказал, никакого мяса, никакого молочного и никаких врачей. Никаких врачей не должно быть. Если духовная борьба, она должна быть духовной борьбой", – говорит отец изможденного парня Андрей Гаслов.

Тревогу отец забил лишь тогда, когда парень уже не мог пить. К тому же, у юноши обнаружили многочисленные ссадины. Их он получил от так называемого целебного лечения.

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В службе по делам детей нам сообщили – на учете семья не находилась. Никаких жалоб не поступало. Однако в данный момент соцработники настроены изъять парня из семьи. Соседи в один голос говорят – семья большая и дружная. Родители очень приветливые. Оба работают.

Тем не менее, от людей держались в стороне, а ребенка водили учиться в спецшколу. По факту злостного невыполнения родительских обязанностей открыто уголовное производство.

"Максимальное наказание, к сожалению, очень мягкое и составляет от 2 до 5 лет лишения свободы, в случае, если даже есть тяжкие последствия", – отмечает и.о. руководителя отдела ювенальной превенции Нацполиции в Одесской области Дмитрий Ревун.

Отныне отец медикам доверяет. И признает – без врачей его ребенок мог умереть.

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Напомним, в Черниговской области 12-летняя школьница ждет ребенка от 17-летнего парня.