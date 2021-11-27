Байден готов к переговорам с Путиным и Зеленским, а во Львове продлили локдаун – главные новости за ночь

Президент США определился с действиями по угрозе нападения российских войск на Украину, а во Львове продлили карантин

Байден уже знает, что скажет Зеленскому и Путину, а некоторые заведения Львова получили предупреждения. Коллаж "Сегодня"

Президент США определился с действиями по угрозе нападения российских войск на Украину, а во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

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Во Львове продлили локдаун

Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. Коллаж "Сегодня"

Генерал Бурба идет в суд с заявлением против Зеленского

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016-2021 годах Василий Бурба заявил о намерении обратиться в суд после того, как президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона обвинил его в торговле секретными данными и в других возможных преступлениях.

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Противостояние Зеленского с Бурбой перейдет в судебную плоскость / Коллаж "Сегодня"

В Косово неизвестные расстреляли школьный автобус: есть погибшие

В Косово и Метохии обстреляли автобус, который перевозил учеников. Убиты водитель, кондуктор и два ученика. Стрельба произошла в селе Глоджан недалеко от города Дечани на западе Косово. Полиция подтвердила факт нападения.

Полиция подтвердила факт нападения. Коллаж "Сегодня"

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Байден готов к переговорам с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден рассказал, как он собирается снижать напряженность на украинской границе, где, по данным западных СМИ, скопилось огромное количество российских войск.