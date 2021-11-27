Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Байден готов к переговорам с Путиным и Зеленским, а во Львове продлили локдаун – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
27 ноября, 07:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент США определился с действиями по угрозе нападения российских войск на Украину, а во Львове продлили карантин
Байден уже знает, что скажет Зеленскому и Путину, а некоторые заведения Львова получили предупреждения. Коллаж "Сегодня"
Байден уже знает, что скажет Зеленскому и Путину, а некоторые заведения Львова получили предупреждения. Коллаж "Сегодня"

Президент США определился с действиями по угрозе нападения российских войск на Украину, а во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Реклама

Во Львове продлили локдаун

Во Львове продлили действие жестких карантинных ограничений до 13 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. Коллаж "Сегодня"
Некоторые заведения города получили предупреждения за нарушение карантинных ограничений. Коллаж "Сегодня"

Генерал Бурба идет в суд с заявлением против Зеленского

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016-2021 годах Василий Бурба заявил о намерении обратиться в суд после того, как президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона обвинил его в торговле секретными данными и в других возможных преступлениях.

Реклама

Противостояние Зеленского с Бурбой перейдет в судебную плоскость / Коллаж "Сегодня"
Противостояние Зеленского с Бурбой перейдет в судебную плоскость / Коллаж "Сегодня"

В Косово неизвестные расстреляли школьный автобус: есть погибшие

В Косово и Метохии обстреляли автобус, который перевозил учеников. Убиты водитель, кондуктор и два ученика. Стрельба произошла в селе Глоджан недалеко от города Дечани на западе Косово. Полиция подтвердила факт нападения.

Полиция подтвердила факт нападения. Коллаж "Сегодня"
Полиция подтвердила факт нападения. Коллаж "Сегодня"

Реклама

Байден готов к переговорам с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден рассказал, как он собирается снижать напряженность на украинской границе, где, по данным западных СМИ, скопилось огромное количество российских войск.

Байден уже знает, что скажет Зеленскому и Путину / Коллаж "Сегодня"
Байден уже знает, что скажет Зеленскому и Путину / Коллаж "Сегодня"

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Как выглядела Одесса много лет назад

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять