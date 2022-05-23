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Байден написал статью о Зеленском для Time — главное

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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23 мая, 20:34
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Президент США назвал Зеленского достойным лидером
Владимир Зеленский, Джо Байден
Владимир Зеленский, Джо Байден / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден написал текст про президента Украины Владимира Зеленского в номер Time про 100 самых влиятельных людей в мире. По его мнению, Зеленский стал примером для всех наций свободного мира. Текст опубликован на сайте издания.

"Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины, и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: "Президент здесь". В лице президента Зеленского у народа Украины есть лидер, достойный его храбрости и стойкости, поскольку граждане по всей стране — торговцы и солдаты, портные и водители грузовиков — борются за свои дома и свою свободу. Каждый раз, когда мы говорим, я слышу в голосе президента Зеленского неустанную решимость человека, который глубоко верит в свой долг перед своим народом и ежедневно выполняет торжественную ответственность вести свою нацию в этот темный и трудный час", — написал он.

Байден считает, что Зеленский уже оставил след в истории и поднял место Украины в современном мире.

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"Нации свободного мира, вдохновленные примером президента Зеленского, более сплочены, более решительны и более целеустремленны, чем когда-либо в последнее время. При поддержке США и наших союзников и партнеров он оставил свой след в истории и доказал миру, что Украина будет существовать долго, а ее народ в конечном итоге воплотит в жизнь то демократическое будущее, которого он так долго желал", — написал Байден.

Рейтинг Time

Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг разделен на несколько категорий: "Артисты", "Новаторы", "Титаны", "Иконы", "Пионеры" и "Лидеры".

В него вошли в том числе президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин. Также в списке есть главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Статью о Путине для издания написал российский оппозиционер Алексей Навальный, который назвал кремлевского диктатора злобным сумасшедшим с армией, ядерной бомбой и членством в Совбезе ООН.

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Ранее Зеленский стал лидером голосования среди читателей журнала, опередив Илона Маска и Бориса Джонсона.

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Кристина Дмитренко - 22-летняя биатлонистка, чемпионка Юношеских Олимпийских игр, в рядах Нацгвардии защищает Украину от российских оккупантов. “Пусть я временно и сменила винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – буду стоять до конца. А стрелять я умею!” - говорит чемпионка.
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