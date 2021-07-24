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Байден не приедет. Джордж Кент рассказал, кто будет от США на "Крымской платформе"

24 июля 2021 19:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На этой неделе Джордж Кент неформально встретился с лидерами крымских татар

На снимке президент Украины Владимир Зеленский и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, временный поверенный в делах США Джордж Кент. Фото: коллаж "Сегодня"

На снимке президент Украины Владимир Зеленский и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, временный поверенный в делах США Джордж Кент. Фото: коллаж "Сегодня"

В августе Украина планирует первый саммит "Крымской платформы". Стало известно, кто из представителей будет участвовать от США.

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Об этом рассказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, временный поверенный в делах США Джордж Кент в интервью Радио Свобода.

"От нас будет член кабинета (правительства США. – Ред.). То есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета. И мы знаем, что это очень важно. На этой неделе я неформально встретился с лидерами крымских татар – Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым, заместителем министра Эмине Джапаровой, депутатом Рустемом Умеровым. И мы очень глубоко по ситуации на полуострове общались", - сказал Джордж Кент.

По его словам, это не только вопрос того, что произойдет 23 августа – "это должен быть длительный процесс".

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"Потому что это просто начало и не конец. Потому что есть очень много людей, которые считают, что они являются украинскими гражданами в оккупированном Крыму. И мы вместе должны им помочь", – добавил он.

Ранее мы писали, что США приняли приглашение на Крымскую платформу.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

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