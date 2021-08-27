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Байден объявил охоту на ИГИЛ, а в Украине еще одна смерть от "дельты" – главные новости за ночь

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
27 августа, 06:00
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Президент США выступил с обращением после терактов в афганском Кабуле, а в Черновицкой области зафиксировали первую смерть от индийского штамма
Байден сделал заявление после взрывов в Кабуле и смерть от индийского штамма
Байден сделал заявление после взрывов в Кабуле и смерть от индийского штамма / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Байден пообещал охоту на ИГИЛ

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Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Кабуле 26 августа и подчеркнул, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию, несмотря ни на что.

Байден сделал заявление после терактов в Кабуле
Байден сделал заявление после терактов в Кабуле / Фото: Коллаж: Сегодня

Внешнеполитическая стратегия Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины". Подобный документ разработан впервые за 30 лет независимости страны. Стратегия предусматривает противодействие агрессивной политике России, курс на членство в ЕС и НАТО, защиту прав и интересов украинцев за рубежом и многое другое.

Сотни жертв терактов в Кабуле

В результате взрывов в столице Афганистана Кабуле в четверг, 26 августа, по последним данным погибли по меньшей мере 72 человека и 158 пострадали. В том числе погибли 12 и ранены 15 американских военных.

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В результате взрывов в Афганистане погибли десятки людей
В результате взрывов в Афганистане погибли десятки людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая смерть от "дельта"-штамма в Черновицкой области

В Черновицкой области 26 августа впервые зафиксирована смерть от индийского штамма коронавируса "Дельта". Жертвой наиболее опасного штамма COVID-19 стал 66-летний мужчина. В целом в области уже подтверждено 54 случая заражения штаммом.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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