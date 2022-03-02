Байден: Зеленский должен сам решать, оставаться ли в Украине

США предлагали Зеленскому помощь в эвакуации

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Президент США Джо Байден 2 марта на брифинге в Белом доме прокомментировал возможность эвакуации из Украины президента Владимира Зеленского из-за вторжения РФ.

По словам Байдена, "Зеленский должен сам решать, оставаться ли в Украине".

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Ранее The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство США предложило Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

Зеленский заявлял о готовящемся покушении

Президент Владимир Зеленский 25 февраля в обращении к украинцам заявил, что РФ хочет устранить его физически.

"Я остаюсь в столице. Моя семья также в Украине. Мои дети также в Украине. Моя семья не предатели, а граждане Украины. Но где они сейчас находятся, я сказать не имею права. По имеющейся у нас информации, враг назначил меня как цель номер один. Мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", — сказал президент.

Зеленский сообщил, что есть информация о том, что в Киев вошли диверсионные группы врага.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Кремль послал в Украину кадыровцев для ликвидации президента Владимира Зеленского, однако планам оккупантов удалось помешать.