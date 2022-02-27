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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Байрактар" в действии – как российский "Бук" превращается в гору пепла (видео)

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27 февраля, 23:44
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Результат превзошел ожидания оператора аппарата
Беспилотник показал себя отменно / Коллаж "Сегодня"
Беспилотник показал себя отменно / Коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Украины разместило видео, на котором показана ювелирная работа беспилотника "Байрактар", приобретенного недавно у Турции. В результате удара была выведена из строя не только зенитно-ракетная установка "Бук", но и целая колона чеченских наемников армии Рамзана Кадырова, двигавшаяся в Житомирской области.

Видео появилось на странице главнокомандующего ВС Украины в Фейсбуке.

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Сообщение

"Байрактары в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский БУК в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!", – сообщил главнокомандующий Валерий Залужный.

Ранее была информация, что армия Кадырова понесла огромные потери. Некоторые из них сгорели заживо.

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Обстановка

  • Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости. ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз поставит боевые самолеты Украине, а также будет оказана помощь Киеву на сумму 450 млн евро.
  • мэр Бердянска (Запорожская область) Александр Свидло сообщил, что в город вошел "русский мир", но он отказался с ним сотрудничать и ушел на "удаленку".
  • МВД Украины сообщило, что с начала вторжение Российской Федерации на территории Украины "освободители" убили 352 человека, из них 14 — дети. Кроме того, ранены — 1684 человека, из них 116 — дети.

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