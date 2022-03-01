"Байрактар" ювелирно покрошил оккупантов – видео удара

Валерий Залужный отметил, что удачно отработала и бомбардировочная авиация

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины самоотверженно и мастерски защищают Украину с неба.

Об этом написал на своей странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Какая ситуация

По словам главнокомандующего, за прошедшие сутки во время авианалета оккупантов на мирные Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета.

"Работу наших истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Воздушные силы 28 февраля сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35. У Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага", – отметил Залужный.

Фото – facebook.com/CinCAFU.

Также по его словам, украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

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"Удачно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и вблизи Бердянска", – написал главнокомандующий.

Работа "Байрактара"

"И традиционно ювелирная работа экипажей Bayraktar TB2. На этот раз три цели – танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук"!" – сказал Залужный.

Напомним, генеральный штаб ВСУ заявил, что с начала суток 1 марта в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактических десантов и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Что происходило 28 февраля