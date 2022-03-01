"Байрактар" ювелирно покрошил оккупантов – видео удара

Воздушные силы Вооруженных сил Украины самоотверженно и мастерски защищают Украину с неба.
Об этом написал на своей странице в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Какая ситуация
По словам главнокомандующего, за прошедшие сутки во время авианалета оккупантов на мирные Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета.
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"Работу наших истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Воздушные силы 28 февраля сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35. У Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага", – отметил Залужный.
Также по его словам, украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.
"Удачно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и вблизи Бердянска", – написал главнокомандующий.
Работа "Байрактара"
"И традиционно ювелирная работа экипажей Bayraktar TB2. На этот раз три цели – танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук"!" – сказал Залужный.
Напомним, генеральный штаб ВСУ заявил, что с начала суток 1 марта в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактических десантов и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
Что происходило 28 февраля
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города ракетами. От их рук погибли уже 16 детей.
- Оккупанты разбомбили город на Харьковщине – пострадали жилые дома и больница. В Балаклее местные жители практически не выходят из укрытий.
- Генеральный штаб озвучил количество уничтоженной техники и солдат оккупанта после четырех дней полномасштабной войны. Количество уничтоженной техники уже превышает тысячу единиц, а живой силы – больше пяти тысяч человек.
- ВСУ под Киевом разнесли около 200 единиц техники Российской Федерации.