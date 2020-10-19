"Бегали голые и курили прямо в вагоне": поезд Львов-Киев остановили из-за пьяных девушек (видео)

Из-за шума соседние купе пришлось переселить в другой вагон

Ночной поезд, следовавший из Львова в Киев, остановили из-за двух пьяных девушек.

Реклама

Они вели себя настолько громко, что соседние купе переселили в другой вагон. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Поезд "Львов-Киев" разбудили две малолетние девушки – 17 и 19 лет. Девушки буянили от самого Львова – бухали, слушали музыку, кричали, бегали голые по вагону, курили прямо в вагоне, не обращали внимания на замечания", – говорится в сообщении.

На станции "Шепетовка" начальник поезда принял решение высадить неадекватных девушек.

"Сами сходить они не захотели, а потому пришлось им помочь", – говорится в сообщении.

В тренде Когда iPhone 12 будет продаваться в Украине – дата

Реклама

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Видео: Telegram-канал/Киев Оперативный

Ранее мы сообщали, что пьяные подростки устроили дебош в поезде на Кривой Рог. Проводники вызвали на помощь полицию, и та сняла дебоширов с рейса.

Также напомним, с поезда "Харьков-Ужгород" сняли трех мужчин, которые распивали спиртные напитки и нарушали общественный порядок. Нарушители могут попасть в черный список.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама