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Беларусь готова вторгнуться в Украину — на границе уже 300 танков

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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1 марта, 18:43
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В Минобороны готовятся отбивать провокации
Украина ждет провокаций со стороны белорусской границы / Коллаж "Сегодня"
Украина ждет провокаций со стороны белорусской границы / Коллаж "Сегодня"

Россия готовит сознательную провокацию, чтобы оправдать введение белорусских войск на территорию Украины. По имеющимся данным разведки, сейчас вблизи белорусско-украинской границы стоит около трех сотен белорусских танков.

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Об этом предупредили в Главном управленим разведки Министерства обороны Украины.

"Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", — говорится в сообщении.

О том, что Украина готовиться отбивать атаку со стороны Беларуси, проинформировал и народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Политик сослался на источник в разведке.

"Украина подготовила точки для удара по Беларуси в случае окончательного перехода этой страны к боевым действиям против Украины. Это будет масштабный удар по военным объектам и не только. Данилов озвучил лишь малую часть информации", — пишет Гончаренко.

Утром 1 марта сообщалось, что танки соседней республики въехали на территорию нашей страны.

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Днем ранее на украинско-белорусской границе состоялась встреча делегаций Украины и РФ. Стороны завершили первый раунд переговоров и уехали в столицы для консультаций.

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